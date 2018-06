"Sauna Club" gewinnt heißen Beachsoccer Super Cup

Erfolgreich im Finale gegen die Spieler aus Chieming und Nußdorf, die Mannschaft vom "Sauna Club" Traunstein. − Foto: mamigo Erfolgreich im Finale gegen die Spieler aus Chieming und Nußdorf, die Mannschaft vom "Sauna Club" Traunstein. − Foto: mamigo



Es war am Wochenende kaum zu überhören, dass auf dem Sportplatz in Traunwalchen (Lkr. Traunstein) viel los war: Zwei Tage lang steppte beim ESB-Beachsoccer Super Cup in den Traunauen der Bär. Die neunte Auflage der Sandkicker zog am vergangenen Wochenende etwa 1000 Zuschauer an. An beiden Turniertagen herrschte bei idealem Strand-Wetter eine Superstimmung.

"Es war wieder ein voller Erfolg und das Wetter war wunderschön. Vor allem der Sonntag war ein Sahne-Tag", resümierte Michael Huber vom Veranstaltungsteam mamigo. Bis auf kleinere Verletzungen habe es keine Zwischenfälle gegeben. Gewonnen hat der Sauna Club Traunstein mit einem 2:0-Erfolg gegen das Team Snusdorf..

17 Teams mit insgesamt 230 Spielern aus der Region und aus Straubing kämpften in 50 Sandschlacht-Matches um den Sieg. Durch eine perfekte Abstimmung zwischen DJ und Sprecher wurde die Stimmung der spektakulären Trendsportart mit heißem Sound von Pfeilgrad Entertainment entsprechend lautstark angeheizt.



Rund 1000 Besucher und 230 Spieler waren am Wochenende auf dem Gelände in Traunwalchen zu Gast. − Foto: mamigo Rund 1000 Besucher und 230 Spieler waren am Wochenende auf dem Gelände in Traunwalchen zu Gast. − Foto: mamigo



Das Spielsystem glich dem der derzeit laufenden Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Am Samstag fanden die Gruppenspiele statt und ab Sonntagmittag die K.o.-Runde. Mit Kampf- und Teamgeist ging es teils spektakulär zur Sache. Dabei bewiesen die Sandkicker mit ihren künstlerischen Fähigkeiten am Ball, dass Beachsoccer mehr ist als nur ein Herumbolzen.

Damit die Besucher und die Kicker das erste WM-Gruppenspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Mexico nicht versäumen, wurde das große Finale auf eine Halbzeit beschränkt und der dritte Platz (kleines Finale) wurde im Sieben-Meter-Schießen entschieden. Perfektes Timing: Gegen 16.30 Uhr ertönte der Schlusspfiff. Im großen Finale um den Super Cup traf der mehrfache Turniersieger, der Sauna Club Traunstein, auf den SV Snusdorf, (ein Team aus Spielern aus Nußdorf und Chieming). Die Kreisstädter gingen nach rund fünf Minuten in Führung und sicherten sich mit einem zweiten Treffer den Cup. Der Jubel über den Sieg war nicht zu überhören! − ga







