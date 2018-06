Bluttat in Traunreut ab Juli vor Gericht - Das sagt der Verteidiger

Nach seiner Verhaftung am 16. September 2017 schaut der Traunreuter nochmal aus dem Polizeiauto, in dem er zur weiteren Vernehmung zur Kriminalpolizei Traunstein gebracht wird. − Foto: Georg Barth Nach seiner Verhaftung am 16. September 2017 schaut der Traunreuter nochmal aus dem Polizeiauto, in dem er zur weiteren Vernehmung zur Kriminalpolizei Traunstein gebracht wird. − Foto: Georg Barth



Der 63-jährige Traunreuter, der am 16. September 2017 im Lokal "Hex Hex" in Traunreut zwei 31-jährige Männer getötet und zwei Frauen, darunter die Wirtin, schwer verletzt haben soll, wird sich dafür ab 3. Juli vor dem Schwurgericht Traunstein mit Vorsitzendem Richter Erich Fuchs an sechs Verhandlungstagen verantworten müssen. Angeklagt ist er wegen vollendeten und versuchten Mordes in jeweils zwei Fällen, wegen schwerer und gefährlicher Körperverletzung sowie wegen eines Waffendeliktes. Das Verfahren wird am 10., 12., 16. ,17. und 23. Juli fortgesetzt.

Gegenüber den Ermittlern hatte der nach der Tat bis jetzt vorläufig in einer psychiatrischen Klinik untergebrachte 63-Jährige bestätigt, sich in dem Lokal aufgehalten zu haben. Er wies jedoch laut Staatsanwaltschaft Traunstein zurück, für die Verbrechen verantwortlich zu sein. Sein Verteidiger, Rechtsanwalt Walter Appel aus Traunreut, der zusammen mit Rechtsanwalt Michael Vogel aus Traunstein den Angeklagten vertritt, erklärte allerdings am Mittwoch gegenüber der Heimatzeitung, dass ihr Mandant die Tat gar nicht leugnet: "Er bestreitet es nicht, aber er hat keine detaillierte Erinnerung daran, was er gemacht hat."

Appel versichert: "Der wollte nicht morden, er war zum Zeitpunkt der Tat geistig woanders." Die objektive Beweisführung, also der Nachweis, dass der Traunreuter die Taten begangen habe, sei nicht schwierig. Wesentlich komplexer sei es aber zu klären: "Warum hat er es getan? Das ist die große Frage", so Rechtsanwalt Appel. Um den geistigen Zustand des Mannes zu klären, sollen mindestens fünf Gutachter an den sechs Behandlungstagen gehört werden.

