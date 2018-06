Radler aus Oberbayern fahren für Kinder in Not 1060 Kilometer

In einem Radius von rund 60 Kilometern um ihren Heimatort Engelsberg sind Günther Abel (links) und Harald Bauer seit Monaten mit ihren Rennrädern unterwegs, um sich auf ihre größte Herausforderung auf zwei Rädern vorzubereiten. − Foto: Herbert Reichgruber In einem Radius von rund 60 Kilometern um ihren Heimatort Engelsberg sind Günther Abel (links) und Harald Bauer seit Monaten mit ihren Rennrädern unterwegs, um sich auf ihre größte Herausforderung auf zwei Rädern vorzubereiten. − Foto: Herbert Reichgruber



Um Kindern in Not zu helfen, setzen sich 40 Mann im 1060 Kilometer entfernten Flensburg aufs Rennrad und wollen in 40 Stunden nonstop bis nach Oberwössen fahren. Warum schon die Vorbereitung auf diese Tour ein Erlebnis ist, erzählen zwei Rennradfahrer aus Engelsberg (Landkreis Traunstein).

Es ist eine gewisse Sucht dabei, aber vor allem ist es der Drang nach Bewegung, man will fit bleiben", beschreibt Harald Bauer (50) aus der nördlichsten Gemeinde des Landkreises Traunstein, was ihn mehrmals die Woche anspornt, auf sein Rennrad zu steigen. Dabei dreht er dann nicht nur schnell eine Runde durchs Dorf, in letzter Zeit steigt er frühestens nach 100 Kilometern wieder ab. Nicht selten ist er dann mit seinem Spezl Günther Abel unterwegs, der schon ein wenig länger vom Rennrad-Virus infiziert ist.

Für beide beginnt am heutigen Donnerstagmorgen das größte Abenteuer, das sie auf zwei Rädern bisher erlebt haben. Zusammen mit 38 anderen Radsport-Begeisterten aus den Landkreisen Altötting, Traunstein und Berchtesgadener Land starten sie um 6 Uhr morgens mit einem Bus ganz in den Norden der Republik: Flensburg. Von dort wollen sie ab Samstagfrüh wieder zurück in den Chiemgau radeln: 1060 Kilometer, in 40 Stunden, ohne längere Pausen, ohne Schlaf, nonstop.

Bei dieser Herausforderung steht nicht ihr persönlicher Ehrgeiz im Vordergrund. "Radeln und helfen" lautet das Motto für die ganze Gruppe, die in zwei Teams die Strecke bis Sonntagabend bewältigen will: "Wir unterstützen damit eine ganze Reihe von Hilfsprojekten, bei denen die Hilfe auch direkt ankommt", erklärt Günther Abel. Vor allem Kinder sollen davon profitieren. Kinder mit Krebs oder Behinderungen, Kinder von Eltern in Finanznöten. "Wir wollen hier eine Herausforderung bewältigen, damit dann für diese Kinder etwas geschaffen werden kann", beschreibt es Harald Bauer. Das Ziel ist damit definiert, doch auf den Weg dorthin haben sich die beiden Engelsberger und ihre Mitstreiter seit langem gemacht.

Wer bei "Radeln und helfen 2018" selbst einen Beitrag leisten, und einzelne Fahrer oder das Benefizprojekt insgesamt unterstützen möchte, findet die Infos zum Projekt auf der Website zur Radl-Aktion.

