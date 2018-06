Mädchenrealschule Sparz ausgezeichnet

Das Sparzer Engagement für eine gerechte Welt wurde gewürdigt (von links): MdL Klaus Steiner (CSU), Schulleiterin Rita Follner, Anneliese Lindner (beide Sparz) sowie Ministerialrat Michael Hinterdobler von der Staatskanzlei. − Foto: Eine-Welt-Netzwerk Bayern/Berit Schurse Das Sparzer Engagement für eine gerechte Welt wurde gewürdigt (von links): MdL Klaus Steiner (CSU), Schulleiterin Rita Follner, Anneliese Lindner (beide Sparz) sowie Ministerialrat Michael Hinterdobler von der Staatskanzlei. − Foto: Eine-Welt-Netzwerk Bayern/Berit Schurse



Außergewöhnlicher Erfolg für die Erzbischöfliche Maria-Ward-Mädchenrealschule Traunstein-Sparz: Beim Wettbewerb um den Bayerischen Eine-Welt-Preis erreichte die Schule unter 80 Bewerbern den zehnten Platz. Beim Eine-Welt-Empfang auf Einladung der bayerischen Staatsregierung in Nürnberg wurden die Sparzer für ihr Engagement ausgezeichnet. Das bürgerliche Engagement zu stärken und das Bewusstsein in der Öffentlichkeit für globale Gerechtigkeit, Menschenrechte, Frieden und die weltweite Bewahrung der Natur zu fördern, sind Ziele des Preises, der in diesem Jahr zum vierten Mal verliehen wurde. Das Engagement der Schülerinnen für die Menschen der "Einen Welt" und ihr Einsatz für eine zukunftsfähige Umwelt sei durch die Nominierung herausragend gewürdigt worden, so Schulleiterin Rita Follner.

Die Region ist bei dem Wettbewerb übrigens gut weggekommen: Ausgezeichnet wurde auch der Weltladen "fair miteinander" aus Ainring und die Gemeinde Fridolfing, die den ersten Preis bei den Kommunen abräumte. − awi

