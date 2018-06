"Al Dente" allein zu Haus

Noch ein letztes Mal zieht das achtköpfige Vokalensemble "Al Dente" in eine Chor-WG und präsentiert dem Publikum die musikalische Vielfalt seines Wohnzimmers: am heutigen Freitag (22. Juni 2018) ab 20 Uhr in der Traunreuter "Theaterfabrik". Von Klassik über Gospel bis zu rockigen Jazznummern ist einiges geboten. Und nicht nur musikalisch geht es rund. Amüsante und kurzweilige Dialoge zwischen den Stücken geben den Zuschauern Einblicke, was alles in einer musikalischen Wohngemeinschaft passieren kann. Die acht Mitglieder des Vokalensembles, die zum größten Teil aus Traunreut stammen, sind Elke Seidl und Irmgard Leineweber im Sopran, Corinna Raab und Anneliese Lindner im Alt, Stefan Waldherr und Hannes Uhrmann im Tenor sowie Richard Löw und Oliver Dudla im Bass. − he/Foto: red