Tyrlbrunn im Gartenfieber

Ein Spitzahorn wurde zum Tag der offenen Gartentür gepflanzt – mit Hilfe der Bauhofmitarbeiter und der Tyrlbrunner Schulkinder. −F.: Waldherr



Die ganze Dorfgemeinschaft ist im Gartenfieber: Am Sonntag, 24. Juni, von 12 bis 17 Uhr lädt Tyrlbrunn zum Tag der offenen Gartentür ein. Die letzten Vorbereitungen laufen. Zehn Gartenbesitzer werden – sichtbar durch "Herzlich Willkommen"-Schilder – ihre Türen für die interessierten Besucher öffnen. Dazu kommt ein buntes Rahmenprogramm mit diversen Ständen, Unterhaltung und Verpflegung.

Der Kreisverband Traunstein für Gartenkultur und Landespflege mit seinem Vorsitzenden Michael Luckas, die Beratungsstelle am Landratsamt mit Kreisfachberater Markus Breier, der Gartenbau-Bezirksverband und der örtliche Gartenbauverein Freutsmoos unter Regie von Maria Lippacher haben mit Unterstützung durch die Gemeinde Palling viel Vorarbeit geleistet. In zwangloser Atmosphäre können die Besucher die blühende Pracht in den Gärten bewundern und sich viele Tipps und Anregungen holen. Der Eintritt ist frei. Parkplätze gibt es an den Zufahrtsstraßen östlich und westlich von Tyrlbrunn. − cw



Eine ausführliche Vorschau lesen Sie in der Freitag-Ausgabe, 22. Juni 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.