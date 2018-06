115 Stunden seit 2001: Starkregen-Hochburg ist in Oberbayern

Blick auf die Burg Hohenaschau in Aschau im Chiemgau. Wenn hier der Regen einsetzt, dann kommt er meist gewaltig. Die Gemeinde im Chiemgau hält den Rekord im Starkregen deutschlandweit. − Foto: Herbert Reiter Blick auf die Burg Hohenaschau in Aschau im Chiemgau. Wenn hier der Regen einsetzt, dann kommt er meist gewaltig. Die Gemeinde im Chiemgau hält den Rekord im Starkregen deutschlandweit. − Foto: Herbert Reiter



Seit Einführung der flächendeckenden Wetterradarmessung 2001 hat es in Bayern in der Spitze 115 Stunden Starkregen gegeben. Diesen Rekord hält die Gegend um Aschau im Chiemgau (Landkreis Rosenheim). Dahinter folgen Berchtesgaden mit durchschnittlich 102,2 Stunden und Ruhpolding mit 101,7 Stunden. Das zeigt eine Auswertung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

Aschau ist damit zugleich der starkregenreichste Ort in ganz Deutschland. Bayern ist aufgrund seiner topographischen Lage besonders anfällig für schwere Unwetter. "Die Nordränder der Mittelgebirge zählen grundsätzlich zu den gefährdetsten Gebieten in Deutschland", sagt Andreas Becker, Klimaexperte beim DWD. Gleiches gelte für die Westhänge der Mittelgebirge sowie für das Alpenvorland.

"Starkregen kann jeden treffen. Insbesondere die schweren Unwetter sind deutschlandweit in etwa gleich wahrscheinlich", sagt DWD-Experte Becker. Insgesamt gab es seit 2001 bundesweit 43 Fälle, in denen Meteorologen von Jahrhundertstarkregen sprechen. − dpa/pnpMehr zum Thema lesen Sie in der Freitagsausgabe der Passauer Neuen Presse