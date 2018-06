Benefizkonzert: "Gemeinsam gegen den Krebs"

"Sure on this shining night" – unter diesem Titel lädt das Traunsteiner Vokalensemble Il Coro Nuovo an diesem Sonntag ab 19 Uhr zu einem Benefizkonzert zugunsten des Vereins "Gemeinsam gegen den Krebs" in die Aula des Chiemgau-Gymnasiums Traunstein ein.

Das Programm ist eine musikalische Reise von der versunkenen Stadt Vineta über den Orpheus Mythos bis hin zu dem geheimnisvollen Phänomen des Nordlichts. Es erklingen Werke von J. Brahms, R. Mauersberger, E. Grieg, R. Wagner, P. Vasks, E. Whitacre, M. Lauridsen. Die Texte von R. M. Rilke, A. Stifter, R. Steiner, Michelangelo und anderen werden vorgetragen von Alexander Fietz. Den Klavierpart übernimmt Alejandro Vila, die Leitung hat Alessandra De Crescenzo. − red/Foto: Veranstalter