Deutschland gegen Schweden: Mitzittern im "Tachertinger Hexenkessel"

Für einen guten Draht zum Wettergott sind die Organisatoren des "Tachertinger Hexenkessels" bekannt. Nachdem die Aussichten auch für den heutigen Samstag (23. Juni 2018) ganz gut sind, müsste jetzt nur noch der Fußballgott mitspielen und für den ersten deutschen Sieg bei der Weltmeisterschaft in Russland sorgen.

Mitfiebern beim Spiel gegen Schweden können die Fans wieder unter freiem Himmel in der Kiesgruben-Arena in Lohen (Foto). Anpfiff ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Im Rahmen der Feuer-und-Flamme-Tour radeln der SV Linde Tacherting und die Burghausen Crusaders um Zuschüsse für ihre Nachwuchskasse. Nach der Partie steigt eine Discoparty mit der "LiBella/Bergwerk"-Crew "DJ Artifi & Lager and Guests".

Der DFB-Elf beim Public Viewing die Daumen drücken kann man noch an zahlreichen weiteren Schauplätzen in der Region, etwa vor Großbildleinwänden bei den Sonnwendfeuern auf der Kampenwand und auf dem Sportplatz in Truchtlaching sowie bei der großen Disco-Party des Burschenvereins am Fernsehturm in Schnaitsee. − tt/Foto: Thomas Thois