Nach dem Streit soll Einigkeit kommen

Eine Machbarkeitsstudie soll entscheiden, ob das Bürger- und Pfarrzentrum auf dem Areal des ehemaligen "Gisserhauses" entstehen soll. − Foto: Lena Heigermoser



Die Planungen eines Bürger- und Pfarrzentrums in Tacherting haben Zwietracht im Gemeinderat gesät. Hatte es Ende des vergangenen Jahres noch so ausgesehen, als ob das Gebäude auf dem Areal des Postsaals, der ja abgerissen werden soll, gebaut wird, ruderte die Gemeinde im April zurück. Auf Antrag der Freien-Wähler-Fraktion (FW) wurde die Absichtserklärung, den Saal dort zu bauen, mehrheitlich abgelehnt. Der Grund: Mitunter unklare Umstände der Grundstückssicherung und hohe Zahlungen für das Nutzungsrecht. Die Freien Wähler brachten den Standort "ehemaliges Gisserhaus" als Alternative ins Spiel.

Nach der Sitzung hatten sich zuerst die SPD und schließlich auch die FW mit Stellungnahmen an die Heimatzeitung gewandt und sich bei verschiedenen Gelegenheiten, wie der Klausurtagung der Gemeinde, zum Bau geäußert. Im Zuge dessen hatte sich ein Disput zwischen der SPD- und der FW-Fraktion, vor allem zwischen Zweitem Bürgermeister Helmut Haigermoser (SPD) und Johann Ostermaier (FW) entwickelt. Dieser gelangte nun auch in die Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend.

Haigermoser forderte Ostermaier auf, nachdem dieser angeblich "Fake-News" bezüglich des Bürger- und Pfarrzentrums verbreitet habe, das Mandat als Gemeinderastmitglied niederzulegen. Dazu Ostermaier: "Ich werde mit Helmut Haigermoser nicht mehr reden." Weil der Gemeinderat fürchtet, dass die Uneinigkeit mögliche Fördergelder gefährdet, verabschiedeten die Mitglieder eine Absichtserklärung mit der Pfarrkirchenstiftung, den Saal bauen zu wollen. Diese Erklärung soll Geschlossenheit demonstrieren. "Das wäre wichtig als Signal an die örtliche Pfarrgemeinde", betonte der Bürgermeister.

