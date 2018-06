"Die Basis für Olympia-Erfolge gelegt"

SVC-Vorsitzender Bernhard Kübler (links) ehrte Marion Zeus und Dieter Popp für ihr langjähriges Engagement im Verband. − Foto: Siegi Huber SVC-Vorsitzender Bernhard Kübler (links) ehrte Marion Zeus und Dieter Popp für ihr langjähriges Engagement im Verband. − Foto: Siegi Huber



Der Vorsitzende des Skiverbandes Chiemgau, Bernhard Kübler, hat in der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Hörterer in Hammer Bilanz gezogen. Im vergangenen Jahr sei einiges erreicht worden. "Ich habe aber auch festgestellt, dass es nicht geht, in einem Jahr alles umzusetzen. Sportlich sind wir sehr erfolgreich gewesen. Bei Olympia haben sich unsere Teilnehmer sehr gut präsentiert. Die Basis dafür ist von den Vereinen schon vor langer Zeit gelegt worden", sagte Kübler.

Eine der Hauptaufgaben des Skiverbandes sei es, die Balance zwischen dem Breiten- und dem Spitzensport zu finden. Für die Zukunft will der Skiverband verstärkt nach Sponsoren suchen. Zum Ende der Versammlung nahm Bernhard Kübler zwei Ehrungen vor: Für ihre langjährige Tätigkeit im Skiverband wurden Marion Zeus und Dieter Popp ausgezeichnet. − shu

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Wochenend-Ausgabe, 23/24. Juni 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.