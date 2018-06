Vorbereitungen für Festival laufen

Am Beachsoccer-Event in Traunwalchen ging das "Zamhoid’n-Team" an den Start und machte ihr Festival publik. − Foto: Juz Obing Am Beachsoccer-Event in Traunwalchen ging das "Zamhoid’n-Team" an den Start und machte ihr Festival publik. − Foto: Juz Obing



Viel Zeit haben die beiden nicht. Sebastian Wörndl und Lukas Schuster sitzen im Obinger Jugendzentrum und gehen Listen mit den Namen durch, die sie in die Lostrommel werfen, denn gleich verlosen sie ein Stand-Up-Paddle unter den Ticketbestellern; eine von vielen Marketing-Aktionen. Damit machen die beiden Jugendbetreuer noch einmal mehr auf ihr "Zamhoid’n Festival" aufmerksam.

Nur noch ein paar Tage, dann findet am Samstag, 7. Juli, das "Zamhoid’n Festival" am Obinger See statt. Und pünktlich zum Fest beweist die Gemeinde Obing mit ihren Vereinen und den vielen freiwilligen Helfern, dass das Familienfest seinem Namen mehr als gerecht wird.

Der Kartenverkauf stimmt das Juz-Team ziemlich optimistisch. Waren die Jugendbetreuer im Januar noch von 800 Gästen ausgegangen, glauben sie jetzt: "Wenn das Wetter passt, könnten es schon 1000 werden. Der Vorverkauf läuft sehr gut", sagt Wörndl.

In den vergangenen Monaten haben das Juz auch ganz unerwartete Anfragen erreicht. Schuster und Wörndl erinnern sich an Bruckner-Fans, die etwa 1000 Kilometer anreisen, um ihre Band zu sehen. Und da waren Anfragen von Bands aus Hamburg und Berlin, die durch die Starke Social-Media-Präsenz auf das Festival aufmerksam geworden sind und ebenfalls spielen wollten. "Das hat mir in der Seele weh getan, ihnen abzusagen", sagt Schuster. Aber weil das Juz die Anfahrt bezahlen hätte müssen, war das finanziell nicht drin. Die vielen Band-Anfragen haben die Organisatoren aber auf eine andere Idee gebracht. "Wir ziehen jetzt zusätzlich eine Jam-Bühne für kleinere Bands aus der Umgebung auf", erklärt Schuster. Die Bühne betreue die "Wellenschmiede" aus Kienberg, die ebenfalls zu den Veranstaltern gehört.

In den nächsten Tagen geht der Aufbau des Festivals los. Vereine wie die Dirndschaft Albertaich, die Wasserwacht Obing oder die "Strandbad(r)", die in der Vorbereitungsphase nur am Rande involviert waren, sind jetzt gefragt. Gemeinsam bauen die Obinger bald Buden und Bühnen auf. Die einen liefern den Bauzaun, die anderen organisieren den Grillstand. Ein Papa habe sich, so die Jugendbetreuer, bereits angeboten, wenn’s wäre, auch zwölf Stunden durchzugrillen. Eine Schulklasse kommt am Freitag vor dem Festival und baut mit auf. "Da kommt das Motto richtig zur Geltung", finden die Betreuer.

Mehr dazu lesen Sie am Samstag, 23. Juni, in Ihrer Heimatzeitung.