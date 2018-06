Global denken, lokal essen: Ernährungsrat im Landkreis Traunstein geplant

Eine nachhaltige, gerechte und ökologische Lebensmittelversorgung der Region ist das gemeinsame Ziel von Johanna Kosba (von links), Marlene Berger-Stöckl, Gisela Sengl und Beate Rutkowski. − Foto: Höfer Eine nachhaltige, gerechte und ökologische Lebensmittelversorgung der Region ist das gemeinsame Ziel von Johanna Kosba (von links), Marlene Berger-Stöckl, Gisela Sengl und Beate Rutkowski. − Foto: Höfer



Essen ist mehr als Nahrungsaufnahme. Genau um dieses "mehr" ging es den Akteuren an einem gut besuchten Abend im Gasthaus "Sailer Keller" in Traunstein: Ein "Ernährungsrat" will sich mit allen Fragen rund um die Ernährung im Landkreis beschäftigen, und damit Erzeuger, Verarbeiter und Verbraucher zusammenbringen. Es geht um Ökologie und Nachhaltigkeit, um gesundes Essen für alle sozialen Schichten, aber auch um die Natur und Kulturlandschaft. Die offizielle Gründung des Ernährungsrates soll im Herbst erfolgen.

Ernährungsräte entstanden erstmals 1982 in den USA. Es ging zunächst darum, Versorgungslücken zu schließen. Inzwischen gibt es dort einige hundert solcher Gremien. In Deutschland war Köln im Jahr 2015 der Vorreiter, in München hat sich ganz aktuell ein Ernährungsrat gegründet. In Traunstein wollen es der Bund Naturschutz, die Initiative Slow Food und die Grünen der Landeshauptstadt gleichtun.

Damit beschäftigen wollen sich in Traunstein offensichtlich viele, denn die herumgereichten Listen waren voller Namen und Adressen. Genau darum ging es bei diesem ersten Treffen – zu eruieren, wer sich eine Mitarbeit in dem losen Zusammenschluss vorstellen kann. Ein weiteres Vorbereitungstreffen soll die Weichen für die offizielle Gründung eines Ernährungsrates im Herbst stellen. Weitere Akteure seien jederzeit willkommen, hieß es. − höf

