Fridolfing erneut ausgezeichnet

Übergabe der Auszeichnung: Laudatorin Barbara Maria Gradl vom Bayerischen Gemeindetag, Fridolfings Zweiter Bürgermeister Egon Kraus, Elke Neubauer von der Lenkungsgruppe Fairtrade, Doris Mayer vom Eine-Welt-Laden, Fridolfings Bürgermeister Johann Schild und Ministerialdirigent Michael Hinterdobler von der Bayerischen Staatskanzlei (von links) freuten sich über die Ehrung. − Foto: Staatskanzlei



Nachdem Fridolfing (Landkreis Traunstein) vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vor kurzem erst zum Genussort ernannt worden ist, konnte die Gemeinde nun erneut eine hohe Auszeichnung entgegennehmen: den Bayerischen Eine-Welt-Preis für Kommunen.

Zum vierten Mal wurde der zweijährlich ausgeschriebene Preis des Freistaats Bayern und des Eine-Welt-Netzwerks Bayern am 16. Juni in Nürnberg vergeben. In der Kategorie "Kommunen" gewann die Gemeinde Fridolfing den mit 1000 Euro dotierten Preis, in den vergangenen Jahren sind zum Beispiel die Landeshauptstadt München und Aschaffenburg ausgezeichnet worden. − red