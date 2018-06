Weltenbummlerin Stefanie Hasbauer: "Man muss sich nur trauen"

So entspannt und bayerisch-idyllisch im Dirndl mitsamt Maßkrug war Stefanie Hasbauer bei ihrer Paddel-Tour in Norditalien nicht unterwegs. Das Bild entstand für ein Wettbewerbs-Shooting des Traunsteiner Fotoclubs auf dem Chiemsee bei Schützing. − Foto: Sepp Niederbuchner So entspannt und bayerisch-idyllisch im Dirndl mitsamt Maßkrug war Stefanie Hasbauer bei ihrer Paddel-Tour in Norditalien nicht unterwegs. Das Bild entstand für ein Wettbewerbs-Shooting des Traunsteiner Fotoclubs auf dem Chiemsee bei Schützing. − Foto: Sepp Niederbuchner



Alleine auf dem SUP-Brett von Turin ins Mittel- meer, fast 600 Flusskilometer: Die dreiwöchige Paddeltour auf dem Po war nicht die erste ungewöhn- liche Reise von Weltenbummlerin Stefanie Hasbauer (27), die in Traunstein lebt.

Abenteuerliches, ja Draufgängerisches bekommt man zu hören, wenn Stefanie Hasbauer von ihren Reisen erzählt. Sie selbst sieht und formuliert es aber ganz entspannt. "Des war a bisserl gaach", fasst die Traunsteinerin unaufgeregt den schlimmsten Tag ihrer dreiwöchigen Paddel-Tour auf dem Po zusammen. Da kenterte sie mit ihrem Stand-Up-Paddle-Board (SUP), konnte sich und ihre Habseligkeiten in der starken Strömung nur mit Mühe ans Ufer retten – und musste die kühle norditalienische April-Nacht im klitschnassen Schlafsack verbringen.

"Irgendwie hab ich’s doch unterschätzt", sagt sie und grinst verschmitzt. Denn vorgestellt hatte sich die zierliche 27-Jährige mit den langen, braunen Haaren den längsten Fluss Italiens anders: "Eher schön glatt und gemächlich." Die knapp 600 Kilometer von Turin ostwärts ins Mittelmeer schaffte sie dennoch – stehend, zur körperlichen Entlastung und für mehr Stabilität auch mal kniend oder sitzend auf dem aufblasbaren Surfboard.

Unliebsame Überraschungen nimmt Stefanie Hasbauer in Kauf. "Lieber mal buchstäblich ins kalte Wasser geworfen werden, als vorher immer alles total verkopft von A bis Z planen" – mit ihrer unkonventionellen Art des Weltenbummelns, abseits der Touristenströme und fast immer auf eigene Faust, hat die aus Passau stammende Wahl-Chiemgauerin schon 35 Länder erkundet.

"Mit 16 ging es los, da war ich in Afrika: der ersten Liebe wegen mit allem Ersparten in den Flieger nach Kapstadt", verrät die 27-Jährige. "Dann hat es mich nicht mehr losgelassen." Regelmäßig aus dem Alltag auszubrechen und in fremden Kulturen von anderen Menschen neuen Input zu bekommen, das geht in ihren Augen nur, wenn man von fernen Zielen nicht nur träumt, sondern es dann auch macht. Mit dieser Devise ist Stefanie Hasbauer in Nepal fünf Tage lang zum Basislager des Mount Everest marschiert und von Vietnam mit dem Motorrad nach Laos gefahren. "Man muss sich nur trauen, auf die Leute zugehen und mit ein wenig Hirn unterwegs sein, dann passiert einem auch alleine als Frau nichts."

