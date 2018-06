Betrunkener 14-Jähriger auf Spritztour mit gestohlenem Auto

Die Polizei konnte den Buben mit dem gestohlenen Auto anhalten. −Symbolfoto: H. Reichgruber Die Polizei konnte den Buben mit dem gestohlenen Auto anhalten. −Symbolfoto: H. Reichgruber



Betrunken fuhr ein 14-jähriger Trostberger am späten Freitagabend mit einem gestohlenen Auto von St. Georgen nach Trostberg und fuhr dort auch noch ein Auto an. Der 14-Jährige entwendete einen hochwertigen Geländewagen vor einem Wohnhaus in Sankt Georgen. Anschließend fuhr der Bub mit dem Toyota, unter Alkoholeinfluss, nach Trostberg.

Dort konnte er, nachdem er zunächst versucht hatte, sich den eingesetzten Polizeistreifen einer Kontrolle zu entziehen, letztendlich angehalten werden. Dem nicht genug stahl der Junge noch rund 400 Euro aus dem entwendeten Wagen und demolierte gegen Ende seiner Wahnsinnsfahrt einen parkenden Pkw in Trostberg.

Nach einer in der Kreisklinik Trostberg durchgeführten Blutentnahme und einem insgesamt verursachten Sachschaden von rund 12.000 Euro wurde der 14-Jährige noch in der Nacht seinem Vater übergeben. Nun muss sich der Junge strafrechtlich für sein Verhalten verantworten. Zudem werden auf ihn Schadensersatzansprüche in noch unbekannter Höhe zukommen, so Jürgen Hasenmaier von der Polizei Trostberg in einer Pressemitteilung. − red