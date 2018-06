Tacherting im Fußballhimmel +++ Fotos

Der Ärger unter den Fußballfans war groß nach dem 0:1 der Schweden. − Fotos: Limmer Der Ärger unter den Fußballfans war groß nach dem 0:1 der Schweden. − Fotos: Limmer



"Eigentlich haben sie keine Chance gehabt", erklären Sebastian (neun Jahre) und Peter (acht Jahre). Doch die Freude über den Sieg der deutschen Nationalmannschaft steht ihnen ins Gesicht geschrieben, so wie all den über 1000 Besuchern im Tachertinger Hexenkessel.

Eingehüllt in dicke Jacken und in Decken hatten sie am Samstagabend den Weg in die Fußball-Location gefunden, um einen besonderen Fußballabend mitzuerleben. Vor dem Anstoß brachte Hans Schirmer seine Gäste in Stimmung. Doch davon war nach dem 0:1 für Schweden erst einmal nichts mehr zu spüren. "Die Hoffnung stirbt zuletzt", war das Motto der meisten Fußballfans. Herrschten in der ersten Halbzeit betretene Gesichter, Schweigen, Betroffenheit und Ärger vor, erwachten nach dem Ausgleich in der zweiten Spielhälfte alle aus der Schockstarre. − cl



Die Kinder auf der VIP-Couch warteten gespannt auf das Spiel.