12-Jähriger stirbt an Bahnübergang: Trauer und Kritik in Traunreut

Ihre Bestürzung über den schrecklichen Tod des Buben drückten viele Menschen mit Kerzen, Plüschtieren und Blumen, aber auch schriftlich aus. − Foto: Reichgruber



Der schreckliche Unfall am Fußgängerüberweg zwischen Martin-Niemöller-Straße und Traunpassage in Traunreut hat Diskussionen über eine bessere Absicherung dieser Stelle aufflammen lassen. Der Zwölfjährige war am Freitag gegen 16.40 Uhr durch die Umlaufsperre geradelt, als ihn ein Zug erfasste.

An der Unfallstelle legten in den vergangenen Tagen Familienangehörige, Freunde und Bekannte des Buben Teddybären, Blumen und einen Engel ab und stellten Kerzen auf.

Auf einem ebenfalls abgestellten Karton war unter anderem zu lesen: "Offensichtlich ist ein Menschenleben weniger wert, als eine adäquate Schranke."

