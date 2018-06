Schräge Töne im "Tacheles": Finissage mit Mayerhansers Mäuseorgel +++ Video

Selbst gebaut und selbst komponiert: Georg Mayerhanser bei der Uraufführung der "Mäusesymphonie" auf seiner optisch wie akustisch höchst kuriosen Mäuseorgel. − Fotos: Tine Limmer Selbst gebaut und selbst komponiert: Georg Mayerhanser bei der Uraufführung der "Mäusesymphonie" auf seiner optisch wie akustisch höchst kuriosen Mäuseorgel. − Fotos: Tine Limmer



Trostberg. Wie schon die Eröffnung hatte auch die Finissage Gartenpartycharakter. Und Initiator Werner Pink zeigte sich zufrieden, dass in den vergangenen zwei Wochen fast 400 Besucher die Gemeinschaftsausstellung von acht Künstlern im "Tacheles" in Trostberg bewundert hatten.

Die kunterbunte, höchst inspirierende Mischung aus Bildern und Skulpturen im charmant-angestaubten Ambiente des 100 Jahre alten Hauses in der Pechlerau war auf großen Anklang gestoßen. Die Künstler Christel Stenglin, Gitta Bless, Andreas Lorenz, Dagmar Thienel, Gernot Sorgner, Johannes Plank, Georg Mayerhanser und Werner Pink ernteten viel Lob und Anerkennung für ihre Ausstellung, die zum Ausklang nochmal mit einer Überraschung aufwartete.

Georg Mayerhanser erschien im Mauskostüm, denn das kuriose Instrument, mit dem er die Finissage musikalisch umrahmte, war eine Mäuseorgel. Auf dieser verblüffte der kreative Kopf aus Waldhausen mit der Uraufführung seiner "Maussymphonie" – die Cantate in A-Moll in ganz spezieller, dramatisch-quietschender Virtuosität. Das Eigenbau-Instrument ist eine Art Drehorgel. Das alte Metallfass hat Mayerhanser mit dem Plasmaschweißer bearbeitet und scherenschnittartig mit Cut-out-Mäusen verziert. Die, wenn man es so nennen will, "Melodie" wird erzeugt, indem Edelstahl und Eisen ohne Schmierung aufeinander reiben. Eine ungewöhnliche Performance, mit der "Chefdirigent" Mayerhanser nochmal am kommenden Wochenende zu sehen und hören ist, bei der Benefiz-Veranstaltung im eigenen Skulpturengarten in Bichl bei Schnaitsee zugunsten des Tierheimneubaus in Waldkraiburg. - cl



Ein Gesamtkunstwerk, das die Ausstellungsbesucher – wie die Gästebuch-Einträge beweisen – nachhaltig beeindruckt hat: Das Trostberger "Tacheles". Ein Gesamtkunstwerk, das die Ausstellungsbesucher – wie die Gästebuch-Einträge beweisen – nachhaltig beeindruckt hat: Das Trostberger "Tacheles".



