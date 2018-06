Stadt Traunstein würdigt sportliche Erfolge

Würdigung für hohes Engagement im Verein (von links): Stefan Namberger, Vorsitzender des Stadtverbandes der Sportvereine, Alfhart Amberger vom Alpenverein, Oberbürgermeister Christian Kegel, Wolfgang Fraunhofer vom Verein für Deutsche Schäferhunde und Sportreferent Uwe Steinmetz. − Fotos: Wittenzellner Würdigung für hohes Engagement im Verein (von links): Stefan Namberger, Vorsitzender des Stadtverbandes der Sportvereine, Alfhart Amberger vom Alpenverein, Oberbürgermeister Christian Kegel, Wolfgang Fraunhofer vom Verein für Deutsche Schäferhunde und Sportreferent Uwe Steinmetz. − Fotos: Wittenzellner



Empfang für erfolgreiche Traunsteiner Sportler: 161 Aktive und zwei Funktionäre sind am Sonntagabend in der Berufsschulaula an der Wasserburgerstraße für ihre Erfolge im vergangenen Jahr beziehungsweise ihr Jahrzehnte langes Ehrenamt geehrt worden. Geladen waren sogar 267 Sportler und zwei Funktionäre aus zwei Schulen und zwölf Vereinen gewesen, 163 Personen wurden letztlich geehrt.

"Eine verdiente Auszeichnung für herausragende Leistungen beziehungsweise Verdienste um den Sport in der Großen Kreisstadt", wie Oberbürgermeister Christian Kegel betonte. Die stattliche Zahl von erfolgreichen Sportlern zeige, dass der Sport in Traunstein eine große Rolle spiele. Dies könne man auch an den vielfältigen Angeboten der Vereine erkennen.

Zwischen den Ehrungsblöcken sorgte "The New Electric Guitar Ensemble" der Musikschule Traunstein für stimmungsvolle Einlagen. Nach dem offiziellen Teil konnten sich die Geehrten ins Ehrenbuch der Stadt Traunstein eintragen, bevor es beim lockeren Zusammenstehen und Feiern noch lange um den Sport und die eigenen Erfolge ging. − awi

Einen ausführlichen Bericht und eine Liste mit allen Geehrten finden Sie in der Dienstag-Ausgabe, 26. Juni 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.