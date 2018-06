125 Jahre Dienst am Nächsten: Festtag bei der Feuerwehr Vogling

Einen wunderschönen Festtag hat die Freiwillige Feuerwehr Vogling am Sonntag zum 125-jährigen Bestehen gefeiert. 24 Feuerwehrvereine, drei Kutschen und einige Festwägen sowie ein Dutzend Ortsvereine bereicherten den Gottesdienst und den sehenswerten Festzug. Dieser bewegte sich zunächst vom Festzelt in Vogling zur Kirche St. Johann, wo ein schöner Altar mit Holzkreuz aufgebaut war. In der Messe wurde ein neues Fahnenband des Patenvereins – der Feuerwehr Siegsdorf – gesegnet. Danach machte sich der bunte Festzug auf den Weg zurück nach Vogling zum Festausklang im Zelt. − fk/Foto: Krammer