Letzter Abschied von Sultan aus Afghanistan

Die Muslime verabschiedeten sich mit einem Gebet am Sarg mit dem Leichnam von Sultan Masod, anschließend sprach Franz Gineiger ein paar Worte auf Deutsch und erinnerte mit einer Sure an den gemeinsamen Gott aller Gläubigen: "Gott unser Herr und euer Herr ist (42,15)". − Foto: hr



Im Januar 2016 war der Afghane Sultan Masod nach Traunreut gekommen und hatte seither fast ununterbrochen in der Stadt gelebt. Er galt als gut integriert und arbeitete mit Unterbrechungen seit Oktober 2016 in der Werkstatt des Autohauses Schlögl in der Stadt. Doch am 19. Juni ertrank der 25-Jährige beim Baden im Waginger See.

Am Montag wurde nun sein Leichnam nach München transportiert, von wo er mit einem Flugzeug zum Begräbnis in Kabul gebracht werden soll. In Traunreut hielt das Fahrzeug mit dem Sarg gestern Mittag an, damit sich die hier lebenden Freunde des jungen Mannes zum letzten Mal von ihm verabschieden konnten.

30 bis 40 junge Afghanen und etwa zehn Flüchtlingshelfer waren dazu auf den Marktplatz an der Eichendorffstraße gekommen. Die Afghanen wollten einen letzten Blick auf Sultan Masod werfen, der Fahrer klärte sie aber auf, dass dies nach deutschem Recht nicht gestattet sei. So blieb der Sarg geschlossen, und sie verabschiedeten sich mit einem islamischen Gebet von ihrem Freund, mit dem einige unter ihnen schon im Januar 2016 in einer Unterkunft am Traunring gelebt hatten.

