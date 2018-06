12-Jähriger bei Zugunfall gestorben: Trauerarbeit an Schule beginnt

Ob die Umlaufsperren am Bahnübergang genügend Sicherheit bieten, soll jetzt nochmal zwischen Bahn und Stadt diskutiert werden. − Foto: hr Ob die Umlaufsperren am Bahnübergang genügend Sicherheit bieten, soll jetzt nochmal zwischen Bahn und Stadt diskutiert werden. − Foto: hr



Mit der Familie des tödlich verunglückten Dorian (12) aus Traunreut trauern auch viele Freunde und Mitschüler. Deshalb hat am Montag an der Werner-von-Siemens-Mittelschule die Trauerarbeit mit den Freunden des Zwölfjährigen begonnen. Gleichzeitig hat die Bahn angekündigt, mit der Stadt über die Sicherheit des Bahnüberganges, an dem der Bub gestorben ist, sprechen zu wollen.

Mehr dazu:

- Zwölfjähriger in Traunreut von Zug erfasst und tödlich verletzt

- 12-Jähriger stirbt an Bahnübergang: Trauer und Kritik in Traunreut

- Nach Tod eines Buben an Gleisen: Bahn spricht mit Stadt Traunreut

Bereits am Samstag haben sich die Verantwortlichen der Mittelschule laut Rektor Dieter Flessa darüber verständigt, wie sie am Montag die Schüler auffangen können. Schließlich war ein Klassenkamerad gestorben, und es hatten weitere Mitschüler das Unglück direkt mitverfolgt: "Man kann die Kinder damit nicht alleine lassen." Am Montag seien alle Lehrer informiert worden, wie man einen solchen Fall in den Klassen behandelt: "Wichtig ist, dass man den richtigen Umgang damit findet und dass der Tod einen Platz im Alltag findet", so Flessa.

Mehr dazu lesen Sie am Dienstag konstenlos mit PNP Plus und in Ihrer Heimatzeitung am Online-Kiosk.