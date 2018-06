"Tag der offenen Gartentür": 5000 Gäste in Tyrlbrunn

Wunderbare Arrangements mit Blumen schmückten den Weg durch das Dorf und auch den Radlparkplatz bei der Familie Lippacher. Josef Gröbner (oben, rechts) zeigte den zahlreichen Besuchern seinen Bienenschaukasten. Zehn Gartenbesitzer öffneten ihre Türen, unter anderem die Familie von Rudolf Huber auf dem Obermoier-Hof (unten, links). Flötenspieler unterhielten die Gäste rund um die Dorflinde und den Tyrlbrunner Gedenkstein, garniert mit dem herrlichen Blick auf die Filialkirche. − Fotos: Waldherr Wunderbare Arrangements mit Blumen schmückten den Weg durch das Dorf und auch den Radlparkplatz bei der Familie Lippacher. Josef Gröbner (oben, rechts) zeigte den zahlreichen Besuchern seinen Bienenschaukasten. Zehn Gartenbesitzer öffneten ihre Türen, unter anderem die Familie von Rudolf Huber auf dem Obermoier-Hof (unten, links). Flötenspieler unterhielten die Gäste rund um die Dorflinde und den Tyrlbrunner Gedenkstein, garniert mit dem herrlichen Blick auf die Filialkirche. − Fotos: Waldherr



Geschätzt knapp 5000 Besucher strömten am Sonntag zum "Tag der offenen Gartentür" nach Tyrlbrunn in der Gemeinde Palling. Das Wetter hätte nicht besser passen können, und alles hat bestens geklappt. Das Aufatmen bei den Verantwortlichen war förmlich zu hören, und auch in ihren Gesichtern war die Erleichterung abzulesen.

Die Gärten stellten sich dabei als Paradiese für Blumen und Gemüse dar, verbunden mit dem sichtlichen Erholungswert für die Besitzer. Die Phantasie für einen lebenswerten und lebensnah gestalteten Garten war bemerkenswert. Auch an den Informations-, Aktions- und Verkaufsständen bildeten sich schnell Menschentrauben. Zum Ende des Tages besuchte Michael Luckas noch einmal die Gartenbesitzer und überreichte ihnen eine Urkunde und ein Gartenbuch als Dank für ihre Mühe. Ein Vorstandsmitglied des Freutsmooser Gartenbauvereins brachte es auf den Punkt: "Nach diesem Tag hat man bei allen Leuten fröhliche Gesichter gesehen – bei den Veranstaltern, bei den Gartenbesitzern und bei den Besuchern." − cw

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Mittwoch-Ausgabe, 27. Juni 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.