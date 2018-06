Eine Welt voller Farben auf Schloss Pertenstein

Claudia Felber liebt die Kraft der Farben. Genau diese Leidenschaft stellt sie noch bis Samstag, 1. September, im "Café am Schloss" in Pertenstein einem breiten Publikum vor und präsentiert in ihrer Ausstellung "Die Welt ist bunt" farbenfrohe Acryl- und Mischtechnik. Geöffnet ist das Café mittwochs bis freitags von 8 bis 13 Uhr sowie am Wochenende und an Feiertagen von 8 bis 18 Uhr. Die Vernissage findet am kommenden Samstag, 30. Juni, um 19 Uhr statt. − red/Foto: red