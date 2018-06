Über 100 Grundschüler glänzen als Artisten in der Manege +++ Fotos

Bloß nicht fallen lassen! Bei den Jongleuren war höchste Konzentration gefragt. - F.: lhe Bloß nicht fallen lassen! Bei den Jongleuren war höchste Konzentration gefragt. - F.: lhe



"Was jetzt passiert, ist nicht geplant!" Der Direktor des Circus Boldini läuft durch die Manege, in deren Mitte ein Seil gespannt ist. "Gibt es einen Freiwilligen?" Schon schnappt er sich einen Vater aus dem Publikum, der vor das Seil geführt wird und die Augen verbunden bekommt. "Können Sie etwas sehen?", fragt der Zirkusdirektor. Der "Freiwillige" schüttelt den Kopf – und wird, ehe er sich versieht, wieder zu seinem Platz zurück gebracht. "Aber die Katharina kann das wirklich mit verbundenen Augen", kündigt der Direktor an. Die Grundschülerin betritt die Manege, auch ihr wird ein Tuch um die Augen gebunden. Auf dem Weg zum Seil stolpert sie fast, und das Publikum hält kurz den Atem an. Ohne etwas zu sehen, meistert Katharina schließlich den Drahtseilakt, nur ihre Hand wird zur Sicherheit von Nina Frank vom Circus Boldini gehalten. Sie nimmt die Augenbinde ab und wird mit tosendem Applaus belohnt. Ein stolzes Lächeln legt sich über ihr Gesicht, und sie verbeugt sich.

Zur großen Abschlussvorstellung des Mitmach-Circus Boldini auf dem Trostberger Volksfestplatz waren am Freitag die Eltern, Freunde und Verwandten der Altenmarkter Grundschüler eingeladen. Unter dem Motto "Zirkus macht Kinder stark fürs Leben!" hatten die mehr als 100 Erst- bis Viertklässler eine Woche lang wie echte Artisten trainiert und durften nun ihr Können auf der großen Manegen-Bühne präsentieren.

"Die Vorbereitungen für das Zirkusprojekt laufen schon seit einem Jahr", sagt die Altenmarkter Schulleiterin Sabine Schwan. "Die Kinder durften sich am Montag selbst aussuchen, bei welcher Gruppe sie mitmachen wollen, und haben dann von Dienstag bis Donnerstag jeweils zwei Stunden mit den Profis trainiert."

Die Boldini-Zirkusfamilie Frank, die ihre Spielorte von Armutsham bei Heiligkreuz aus ansteuert, bietet schon seit einigen Jahren Workshops für Schulen an. "Wir wollen die Liebe am Zirkus weiter geben", sagt Nina Frank. "Die Arbeit mit den Schülern ist etwas ganz Besonderes, denn Kinder geben so viel zurück, und das Leuchten in ihren Augen ist die größte Belohnung."

