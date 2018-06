Tresor aus Postfiliale gestohlen - Kripo bittet um Hinweise

Ein Unbekannter oder mehrere Unbekannte sind in eine Postfiliale in Siegsdorf (Landkreis Traunstein) eingebrochen und haben einen Tresor gestohlen. Nun ermittelt die Kripo. −Symbolfoto: dpa Ein Unbekannter oder mehrere Unbekannte sind in eine Postfiliale in Siegsdorf (Landkreis Traunstein) eingebrochen und haben einen Tresor gestohlen. Nun ermittelt die Kripo. −Symbolfoto: dpa



In eine Postfiliale in Siegsdorf (Landkreis Traunstein) ist eingebrochen worden. Dabei wurde auch ein Tresor gestohlen. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Dienstag mit. Die Kripo Traunstein ermittelt nun und sucht nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, dürfte sich die Tat im Zeitraum von Samstag, 16.20 Uhr, bis Montag, 7.10 Uhr ereignet haben. Ein Mitarbeiter der Postfiliale in der Ruhpoldinger Straße in Siegsdorf stellte am Montagmorgen fest, dass eingebrochen wurde und ein kleiner Möbeltresor entwendet wurde. Zudem sind mehrere Schränke und Schubläden durchwühlt worden. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich, so die Polizei.

Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, die in die Postfiliale eingebrochen sind, ist bislang noch unklar. Die Kripo Traunstein hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im vermuteten Tatzeitraum im Bereich der Postfiliale verdächtige Beabobachtungen gemacht oder auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wir gebeten, sich bei der Kripo unter 0861/98730 zu melden. − pnp