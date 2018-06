Video: 1060 Kilometer in 40 Stunden - Radler in Oberwössen empfangen

Durch ein Spalier staunender Zuschauer fuhren die Rekordradler nach 40 Stunden in Oberwössen ins Ziel. − Fotos: Flug Durch ein Spalier staunender Zuschauer fuhren die Rekordradler nach 40 Stunden in Oberwössen ins Ziel. − Fotos: Flug



52467,62 Euro wies der Spendenticker der Aktion "Radeln und Helfen" am Dienstag um 12 Uhr aus – eine gewaltige Summe für eine gewaltige Leistung. 36 Rennradfahrer waren am Samstag um 4.30 Uhr in Flensburg gestartet und tags darauf um 20.36 Uhr in Oberwössen wohlbehalten durchs Ziel gefahren. 1060 Kilometer hatten sie in den Beinen, 40 Stunden auf dem Rennsattel. Wofür die Schinderei? "Möglichst vielen Kindern zu helfen, das ist unser Ziel", so Gerhard Dashuber, Radhändler in Garching und Vorsitzender des Vereins "Radeln und helfen". "Wir unterstützen benachteiligte, gehandicapte und anderweitig hilfsbedürftige Kinder, und frönen dabei dem Radsport." Der Spendenerlös kommt zusammen, indem jeder Radler Paten gewonnen hat, die ihn für jeden gefahrenen Kilometer entschädigen.

Sehen Sie die Radler bei ihrer letzten Rast in Garching an der Alz

(Kamera: Reichgruber/Schnitt: Hies)

Die 36 Rennradfahrer, die in zwei Gruppen fuhren, hatten in den ersten achteinhalb Stunden mit starkem Regen und Temperaturen von zeitweise nur drei Grad zu kämpfen. Das Tempo war mit dem anvisierten Stundenschnitt von 29 km/h anspruchsvoll, Pausen gab es nur zehn auf der Gesamtstrecke – alle vier Stunden 15 Minuten Pause und eine größere Frühstückspause am Sonntagmorgen. Großartig war die Leistung der Radler und der neun Helfer, großartig war aber auch der Empfang der Oberwössner auf dem brechend vollen Festplatz. Die Band "Kreuz und Quer" brachte Stimmungsmusik, Moderator und Stadionsprecher Kai Friedrich heizte zusätzlich ein. Als sich die Ankunft abzeichnete, bildeten die Oberwössner ein dichtes Spalier auf der Hauptstraße bis zum Zieltor. Dort fielen sich um 20.36 Uhr Radler und ihre Angehörige in die Arme. − lf

