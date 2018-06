"Die innere Sehnsucht nach etwas Größerem"

"Es soll ein großes Glaubensfest für alle wird, in dessen Mittelpunkt Jesus Christus steht": Eine Woche nach seiner Pristerweihe im Freisinger Dom feiert Thomas Belitzer (32) am 8. Juli Primiz in seiner Heimatgemeinde Tacherting. − Foto: Korbinian Thiel "Es soll ein großes Glaubensfest für alle wird, in dessen Mittelpunkt Jesus Christus steht": Eine Woche nach seiner Pristerweihe im Freisinger Dom feiert Thomas Belitzer (32) am 8. Juli Primiz in seiner Heimatgemeinde Tacherting. − Foto: Korbinian Thiel



Einen besonderen Festtag bereitet der Pfarrverband Tacherting, Peterskirchen, Emertsham vor: Am Sonntag, 8. Juli, ab 10 Uhr feiert Thomas Belitzer in Tacherting seine Heimatprimiz. Zum Priester geweiht wird der 32-Jährige, wie berichtet, am Samstag, 30. Juni, im Dom in Freising – durch Reinhard Kardinal Marx.

In Trostberg als jüngstes von vier Geschwistern geboren, wuchs Thomas Belitzer in Tacherting auf und besuchte dort auch die Volksschule. Im Rückblick sieht er seine Erstkommunion und die darauf folgenden Jahre als Ministrant in Tacherting als einen ersten Schritt hin zum Dienst am Altar. "Eine Sehnsucht nach mehr" habe sich in ihm bemerkbar gemacht, wie er sagt. Damals seien die Ministranten noch von Pfarrer Wallner ausgewählt worden, und es sei eine Ehre für die Buben gewesen, diesen Dienst zu übernehmen. "Leider gehörte ich nicht zu diesen Ausgewählten", erzählt Belitzer. "Aber ich wollte unbedingt ministrieren, und so musste meine Mutter beim Pfarrer ein gutes Wort einlegen." Womit sie Erfolg hatte, und so wurde die Gemeinschaft der Tachertinger Ministranten mit dem damaligen Ortspfarrer Thomas Belitzers erste geistliche Heimat.

Nach dem Schulabschluss machte Thomas Belitzer eine Ausbildung im Lebensmitteleinzelhandel. "Ich war ein ganz normaler Jugendlicher mit allem, was dazu gehört", erinnert er sich. Aber die leise innere Sehnsucht nach etwas Größerem habe ihn nie verlassen. Schon während seiner kaufmännischen Ausbildung sei ihm klar gewesen, dass er sich weiterbilden will. Auf der Suche nach einer geeigneten Schule entdeckte Belitzer ein Inserat des Spätberufenenseminars Waldram und meldete sich an. Dort verbrachte er zwei lehrreiche Jahre. "Aber ich war noch nicht reif für diesen direkten Weg zum Priester", sagt Thomas Belitzer. Einige Umwege musste er noch gehen.

