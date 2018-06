Hubert von Goisern lobt Kirchanschöringer Rathaus-Chef

Ist eine andere Wirtschaft möglich? Darüber diskutierten in Salzburg unter anderem (von links) Kirchanschörings Bürgermeister Hans-Jörg Birner, Jennifer Klink vom Salzburger Hotel Auersperg und der Volksmusiker Hubert von Goisern. − Foto: Johannes Geigenberger Ist eine andere Wirtschaft möglich? Darüber diskutierten in Salzburg unter anderem (von links) Kirchanschörings Bürgermeister Hans-Jörg Birner, Jennifer Klink vom Salzburger Hotel Auersperg und der Volksmusiker Hubert von Goisern. − Foto: Johannes Geigenberger



Treffen sich ein Volksmusiker, ein politischer Aktivist und ein Bürgermeister, um über ein neues, menschlicheres Wirtschaftssystem zu sprechen. Was sich nach dem Beginn eines Witzes anhört, lockte 500 Interessierte in die Arge Kultur in Salzburg. Das lag sicher auch am prominentesten Teilnehmer der Diskussion: dem österreichischen Volksmusiker Hubert von Goisern.

"Die Ungerechtigkeit, die man so wahrnimmt, treibt mich um", erklärte der 65-Jährige, warum er an der Debatte zum Thema "Gemeinwohlökonomie" teilnahm. Der Volksmusiker ist für seine gesellschafts- und konsumkritischen Texte bekannt. In "Brenna tuats guad" kritisiert er, dass Lebensmittel heute lieber als Heizmaterial verwendet werden, als damit Hunger zu stillen.

Nur ein Beispiel von vielen, wo das, was der Mensch "kultiviert", was er mit seinen eigenen Händen schafft – und genau das drückt das Wort Kultur ja aus – durch das derzeitige Wirtschaftssystem pervertiert wird. Das sieht auch der österreichische Aktivist Christian Felber so. "Unser jetziges Wirtschaftssystem steht auf dem Kopf", erklärte er den Zuhörern in der Arge. "Das Geld ist zum Selbstzweck geworden, statt ein Mittel zu sein für das, was wirklich zählt: ein gutes Leben für alle." Um dort hinzukommen, stellte Felber 2008 seine Pläne für sogenannte "Gemeinwohl-Bilanzen" vor und gründete eine Bewegung mit heute mehr als 9000 Unterstützern.

Darunter auch Vertreter der öffentlichen Hand, so wie Kirchanschörings Bürgermeister Hans-Jörg Birner. "Wir waren eine der ersten Gemeinden, die eine Gemeinwohl-Bilanz erstellt hat", berichtete der Rathaus-Chef und sprach von durchweg guten Erfahrungen. Denn durch eine solche Bilanz könne man als Gemeinde – losgelöst von finanziellen Fragen – erkennen, wo es schon gut läuft und wo es noch Handlungsbedarf gibt.

Doch nicht nur auf grundsätzliche Fragen, sondern auch auf das Tagesgeschäft des Rathauses habe die Gemeinwohlökonomie konkrete Auswirkungen. So arbeite die Gemeinde im Landkreis Traunstein beispielsweise nicht mit Banken zusammen, die gewisse moralische Standards nicht teilen. Entscheidungen, die nicht immer leicht fallen, so der CSU-Bürgermeister, aber: "Wenn wir als Vertreter des Staats keine Werte vorleben, wie können wir es dann von den Bürgern erwarten?"