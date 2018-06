Leichenfund in Schnaitsee: Sohn gesteht Tat und wird angeklagt

In diesem Wald wurde die Leiche der Altenmarkterin gefunden. − Foto: Herbert Reichgruber In diesem Wald wurde die Leiche der Altenmarkterin gefunden. − Foto: Herbert Reichgruber



Die Staatsanwaltschaft Traunstein hat nunmehr wegen der Tötung einer 53-Jährigen im September 2017 in Altenmarkt Anklage zur Jugendkammer des Landgerichts Traunstein erhoben. Am 22. November 2017 entdeckten spielende Kinder in einem Waldstück im Gemeindegebiet von Schnaitsee eine menschliche Hand.

Die alarmierte Polizei stellte bald fest, dass an der Fundstelle eine vollständige Frauenleiche vergraben war. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Traunstein ergaben, dass es sich bei der Leiche um die einer bereits seit Mitte September 2017 vermissten Frau aus Altenmarkt handelt und diese gewaltsam zu Tode kam. Tatverdächtig ist der im Tatzeitpunkt 20 Jahre alte Sohn der Verstorbenen. Die Staatsanwaltschaft Traunstein legt ihm gefährliche und schwere Körperverletzung sowie Mord zur Last.

Mehr zu diesem Thema:

- Kinder finden vergrabene Leiche in einem Wald bei Schnaitsee + Video

- Schnaitsee: Sohn tötet seine Mutter und vergräbt Leiche im Wald

- Leichenfund bei Schnaitsee: "Ich habe den Kindern nicht geglaubt"

- Leichenfund bei Schnaitsee: Polizei nimmt zweiten Verdächtigen fest

- Leichenfund bei Schnaitsee: Das sagen Nachbarn und Bekannte

- Leichenfund bei Schnaitsee: Wurde Mutter mit Hammer erschlagen?

Der Angeschuldigte, der zeitnah nach der Auffindung der Leiche festgenommen wurde, befindet sich weiter in Untersuchungshaft. Er hat sich zum Sachverhalt geäußert und das Tatgeschehen eingeräumt. Seine Beweggründe für die Tat werden im Rahmen der Hauptverhandlung geklärt werden müssen.

Der Tatverdacht stützt sich zusätzlich auf Sachverständigengutachten und Zeugenaussagen. Auch das mutmaßliche Tatwerkzeug konnte sichergestellt werden. Einem weiteren im Tatzeitpunkt 19 Jahre alten Angeschuldigten, der bei der Beseitigung der Leiche geholfen hat, wird Strafvereitelung und unterlassene Hilfeleistung zur Last gelegt.

Die Kriminalpolizei Traunstein hat Ende April 2018 den umfangreichen Schlussbericht vorgelegt. Nachdem zwischenzeitlich noch weitere Sachverständigengutachten eingegangen sind, konnten nunmehr die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Traunstein abgeschlossen werden. − red