Turbulenter Abi-Streich: Piraten entern das HGT +++ Fotos

Der emotionale Höhepunkt des Abistreichs der Q12 des HGT. Die Abiturienten verabschieden sich mit "Wonderwall" von Oasis und wehender Piratenflagge von ihren Mitschülern. − Fotos: Lena Heigermoser Der emotionale Höhepunkt des Abistreichs der Q12 des HGT. Die Abiturienten verabschieden sich mit "Wonderwall" von Oasis und wehender Piratenflagge von ihren Mitschülern. − Fotos: Lena Heigermoser



Die raue Stimme eines echten Seebären tönt durch die Gänge des Hertzhaimer-Gymnasium Trostberg: "Das Gesindel aus der Unter- und Mittelstufe und die ,Berufsalkoholiker‘ aus der Oberstufe versammeln sich jetzt mal ganz schnell in der Aula." Das lassen sich die Schüler nicht zwei mal sagen und stürmen freudig die Aula.

Hier geht's zur Fotostrecke:

Unter dem Motto "Pirates of the CarABIan" verabschiedete sich die Q12 des Hertzhaimer-Gymnasium Trostberg am Mittwoch mit einem turbulenten Abi-Streich von ihren Mitschülern und Lehrern.

Zum Einstieg zeigten die Abiturienten einen abenteuerlichen Piratenfilm, in dem die Schüler auf der Suche nach einem Schatz einige Klippen umschiffen mussten. Physiklehrer Scheuer und Hausmeister Willi durften in dem Streifen als Special-Guests ihr Schauspieltalent unter Beweis stellen.

Das – am Vormittag zum Glück noch – schöne Wetter wollten die Schulabgänger nicht ungenutzt lassen und forderten alle "Herthaimer" auf, ihnen auf den Sportplatz zu folgen. Die Abschlussklasse hatte keine Mühen gescheut und drei Hüpfburgen organisiert. Ein Teil der Abiturienten machte es sich derweil auf dem Dach eines eigens für den Abi-Streich aufgetriebenen Feuerwehrautos gemütlich.

Währenddessen wurden die HGT-ler mit vielen lustigen Spielen unterhalten, in denen sie gegen ihre Lehrer antreten durften. Den emotionalen Höhepunkt lieferten die Schulabgänger. Enthusiastisch sangen sie "Wonderwall" von Oasis und ließen sich zum Abschluss noch einmal richtig von ihren Mitschülern feiern. − lheMehr dazu lesen Sie am 29. Juni im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.