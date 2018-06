Auf der Jagd nach 180ern

Präzision und Spannung – das macht für Armin Schmidhuber das Dartspielen aus. Und diese Kombination hat ihn bereits vor 20 Jahren für den Sport begeistert. − Foto: Pfingstl Präzision und Spannung – das macht für Armin Schmidhuber das Dartspielen aus. Und diese Kombination hat ihn bereits vor 20 Jahren für den Sport begeistert. − Foto: Pfingstl



Vorsitzender Armin Schmidhuber schaut zufrieden auf seine zwei Dartautomaten, die immer wieder piepende und dudelnde Geräusche von sich geben. Für den Kienberger ist mit dem DDC ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Dart spielt er schon seit 20 Jahren. "Ich bin wie viele in Pils-Pubs dazu gekommen", sagt er. Die Präzision die es braucht, um den Dartpfeil an die richtige Stelle der Scheibe zu werfen, die kurzen Spiele, die Spannung bis zum Schluss; das macht für Schmidhuber den Reiz an dieser Sportart aus.

Dieser Leidenschaft frönt Schmidhuber schon seit vier Jahren mit anderen Dartern aus der Region. Regelmäßig trafen sie sich, um Pfeile zu werfen. "Wir waren eine kleine Gruppe, drei oder vier Leute", sagt er. Bei ihm daheim in der Sommerhütte hätten sie sich getroffen und auch im Gasthof "Zur Post". Als der Wirt aber vor eineinhalb Jahren schloss, haben sie nur noch in der Hütte gespielt. An Halloween des vergangenen Jahres machte Schmidhuber mit Bekannten ein kleines Dartturnier. Da keimte dann eine Idee auf: Wenn der Wirt fertig saniert und in ein Bürgerhaus umgebaut ist, könnte man doch einen Dart-Verein gründen und darin beheimaten.

Seit März ist der Traum Wirklichkeit. Fünf Mitglieder haben sich zusammengetan und eine Vorstandschaft auf die Beine gestellt. Seitdem sind Schmidhuber und seine Mitglieder auf der Suche nach Spielern. Mit Plakaten, Flyern und auf Facebook haben sie Werbung für ihren Verein gemacht. Der bisherige Höhepunkt war ein Schnupper-Tag vor zwei Wochen. "Es waren circa 50 Leute da", freut sich Schmidhuber. Sie seien nicht nur aus Kienberg gekommen sondern "von überall her". "Wir saugen die Leute aus der Umgebung auf", sagt Schmidhuber.

