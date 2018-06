Bahnübergang wurde bislang immer als sicher eingestuft

Die Anteilnahme am Tod von Dorian ist groß, was auch die Eltern sehr bewegt. Erst am Dienstagabend wurde nach dem Sieg der Kroaten um Kapitän Luka Modric, der Dorians Idol war, ein Autokorso durch die Stadt veranstaltet, bei dem auch an den Buben gedacht wurde. − Foto: hr

