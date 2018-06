Fassungslose Fans im verregneten "Hexenkessel" +++ Fotos

Public-Viewing-Tristesse in Tacherting. Passend zum Trauerspiel der deutschen Mannschaft zog nach anfänglichem Sonnenschein ein schwerer Gewitterregen auf. Die Fans verkrochen sich unter ihren Regenschirmen. - Foto: Limmer Public-Viewing-Tristesse in Tacherting. Passend zum Trauerspiel der deutschen Mannschaft zog nach anfänglichem Sonnenschein ein schwerer Gewitterregen auf. Die Fans verkrochen sich unter ihren Regenschirmen. - Foto: Limmer



Die Gewitter- und Graupelschauer passten zur Stimmungslage der rund 1500 Fußball-Fans im Tachertinger "Hexenkessel", die am Mittwoch die 0:2-Pleite der deutschen Nationalmannschaft gegen Südkorea über sich ergehen lassen mussten. Das Public-Viewing-Publikum zeigte sich fassungslos über das WM-Aus und trauerte unter aufgespannten Regenschirmen.

Hier geht´s zur Fotostrecke

Statt euphorischem "Sommermärchen" nun also das jähe Ende der Freiluft-Fußballparty-Saison in der Tachertinger Kiesgrube. Für die fleißigen Organisatoren des Event-Vereins eine herbe Enttäuschung. Vorsitzender Hans Schirmer, der bis zum Schluss an einen deutschen Sieg geglaubt hatte, stand sichtlich frustriert vor der großen Leinwand. "Ich habe keine Abschiedsrede vorbereitet. Aber ich danke allen, die mitgeholfen haben. Und ich danke Euch, dem Publikum, dass ihr gekommen seid. Wir hätten so gerne noch weiter gemacht." Die Reaktion der Fans: Trost spendender Beifall für den großen Einsatz des Organisationsteams, das sich keineswegs unterkriegen lässt.

Denn: Als kleinen Ersatz für die fest eingeplanten, nun aber geplatzten Übertragungen der K.o.-Spiele wollen Schirmer und Co. eine Abschlussparty geben. "So sang- und klanglos wollen wir uns nicht verabschieden", sagte der "Hexenkessel"-Chef gestern auf Nachfrage der Redaktion. Sollte logistisch und organisatorisch alles klappen, wird man – je nach Wetterlage – eine "Shit-happens-Party" steigen lassen, entweder am Freitag, 6. Juli, oder Freitag, 13. Juli, ab 19 Uhr. Finanziell, so Schirmer, dürfte man dank des guten Fan-Zuspruchs bei den Schaum- und Discopartys und den drei Deutschland-Spielen ohne Verluste davon gekommen sein. Ob es bei der Europameisterschaft 2020 und der Weltmeisterschaft 2024 wieder ein Public-Viewing im "Hexenkessel" gibt, lässt er noch offen. - cl

Mehr dazu lesen Sie am 29. Juni im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.