Stadtmuseum unter neuer Führung

Dank für zwölfjährige ehrenamtliche Arbeit: Bürgermeister Karl Schleid (links) überreichte Jürgen Schweikart (Mitte) und Dr. Rainer Lihotzky jeweils eine Pienzenauer-Skulptur. − Fotos: Michael Falkinger



Nach zwölf Jahren ehrenamtlichen Engagement im Team des Stadtmuseums Trostberg legt Dr. Rainer Lihotzky aus Altersgründen sein Amt als Sprecher des Teams nieder. Er und Jürgen Schweikart ziehen sich aus dem Tagesgeschäft zurück, erklärte Lihotzky in der Stadtratssitzung am Mittwoch. Hans Matuschek, der Dritte im Bund des Teams, bleibt dem Museum als Haustechniker erhalten.

Lihotzky und Schweikart ziehen sich zwar aus dem Tagesgeschäft zurück, stehen aber für Sonderaufgaben wie Führungen oder Veranstaltungen auf Anforderung weiterhin zur Verfügung. Schweikart wird sich nach wie vor um das Archiv kümmern, Lihotzky bleibt Stadtheimatpfleger.

Für ihre Fraktionen bedankten sich Ernst Schilder (SPD), Hannspeter Fenis (CSU), Franz Xaver Obermayer (Freie Wähler) und Marianne Penn (Bündnid 90/Die Grünen) bei den beiden. Bürgermeister Karl Schleid attestierte Lihotzky, Schweikart und Matuschek, dass sie während der Zeit, in der sie die Leitung des Stadtmuseums inne hatten, bei vielen Menschen Interesse an der Trostberger Stadtgeschichte geweckt hätten. Mit seinen 35 Räumen und 22000 Objekten sei das Museum in einem hervorragenden Zustand. Schleid überreichte Lihotzky und Schweikart als Dankeschön jeweils eine Pienzenauer-Skulptur



Kulturwissenschaftlerin Stephanie Steiner wird künftig das Trostberger Stadtmuseum leiten Kulturwissenschaftlerin Stephanie Steiner wird künftig das Trostberger Stadtmuseum leiten



Ehrenamtliche Nachfolger habe die Stadt nicht finden können, berichtete Schleid. Künftig wird die aus Trostberg stammende Kulturwissenschaftlerin Stephanie Steiner das Stadtmuseum führen. Sie freue sich, das Museum in diesem Zustand übernehmen zu können, erklärte Steiner. "Die Einarbeitung sehen wir noch als unsere Aufgabe an", sagte Lihotzky über die Zusammenarbeit mit Steiner. Elke Semrau wird sich um die Einarbeitung von Karin Freutsmiedl als Ersatz für Gisela Hübner kümmern, erläuterte Lihotzky. Hauptaufgabe der beiden Damen sind Büroarbeiten, Hochzeiten sowie Haus- und Objektpflege. - fam

