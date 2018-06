Franz Huber mit dem Max-Fürst-Preis geehrt

Der Vorsitzende des Historischen Vereins Traunstein, Hans Helmberger (links) und Franz Demmelmair von den Adelholzener Alpenquellen (rechts) übergaben an Franz Huber den Max-Fürst-Preis. Laudator war der Kirchanschöringer Bürgermeister Hans-Jörg Birner (Zweiter von links). − Foto: Buthke Der Vorsitzende des Historischen Vereins Traunstein, Hans Helmberger (links) und Franz Demmelmair von den Adelholzener Alpenquellen (rechts) übergaben an Franz Huber den Max-Fürst-Preis. Laudator war der Kirchanschöringer Bürgermeister Hans-Jörg Birner (Zweiter von links). − Foto: Buthke



Bei einer Feierstunde im Traunsteiner Rathaus überreichten der Vorsitzende des Historischen Vereins für den Chiemgau zu Traunstein, Hans Helmberger, und Franz Demmelmair von den Adelholzener Alpenquellen, die den Preis stets finanziell ausstatten, an Franz Huber aus Hof bei Kirchanschöring den Max-Fürst-Preis. Seit 2002 verleiht der Historische Verein diesen Preis alljährlich an Personen aus der Region, die sich um die Erforschung der Heimatgeschichte und der Heimatpflege in besonderer Weise Verdienste erworben haben.

In seiner Laudatio sagte der Kirchanschöringer Bürgermeister Hans-Jörg Birner, dem "Bauern z’Hof" sei es zu verdanken, dass wichtiges Brauchtum wieder einen festen Platz in der Gesellschaft habe: "Er schafft es seit Jahrzehnten, alle Altersgruppen einer ganzen Region für seine Geschichte und seine Geschichten zu faszinieren und diese weiterzuvermitteln." Huber hat unter anderem auf seinem Anwesen ein Bauernhofmuseum aufgebaut und setzt sich auf vielfältige Art und Weise für den Erhalt des Brauchtums und der geschichtlichen Zeugnisse unserer Heimat ein. − bjr

