Wahlen bei der Metall-Innung: Franz Pfeffer bleibt Obermeister

Der neue Vorstand in der Metall-Innung Traunstein-Berchtesgadener Land (von rechts): Obermeister Franz Pfeffer, sein neuer Stellvertreter Wolfgang Petry, Fritz Graßl, Franz Huber, Wolfgang Knottek, Christian Mayr, Rupert Steiner und Michael Kettenberger. − Foto: Wittenzellner Der neue Vorstand in der Metall-Innung Traunstein-Berchtesgadener Land (von rechts): Obermeister Franz Pfeffer, sein neuer Stellvertreter Wolfgang Petry, Fritz Graßl, Franz Huber, Wolfgang Knottek, Christian Mayr, Rupert Steiner und Michael Kettenberger. − Foto: Wittenzellner



"Wir brauchen bessere Preise, dann können wir auch vernünftige Löhne bezahlen." Das betonte Franz Pfeffer in der Jahreshauptversammlung der Metall-Innung Traunstein-Berchtesgadener Land am Mittwochabend im Bildungszentrum der Handwerkskammer in Traunstein. In der Innung waren zum Jahresende 71 Betriebe aus den beiden Landkreisen organisiert. Die Betriebe sind auch in der Ausbildung junger Fachkräfte stark aktiv: 35 Auszubildende haben im vergangenen Jahr die Gesellenprüfung erfolgreich abgelegt. Pfeffer monierte – vor dem Hintergrund eines deutlichen Lohngefälles – einen deutlichen Abgang von jungen Fachkräften weg vom Handwerk hin zur Industrie.

Turnusgemäß standen die Neuwahlen der Innungs-Leitung an. Obermeister Pfeffer wurde ohne Gegenstimme bestätigt, sein Stellvertreter ist neu und mehrheitlich gewählt Wolfgang Petry. Dem auf eigenen Wunsch scheidenden stellvertretenden Obermeister Michael Kettenberger überreichte Pfeffer eine Dankesurkunde für die 15-jährige ehrenamtliche Tätigkeit. Kettenberger bleibt der Innung aber als Vorstandsmitglied erhalten. Als weitere Vorstandsmitglieder wurden Fritz Graßl, Franz Huber, Wolfgang Knottek, Christian Mayr und Rupert Steiner gewählt. − awi

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitag-Ausgabe, 29. Juni 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.