Jahreskonzert der Musikschule Traunwalchen

Die Sing- und Musikschule Traunwalchen verspricht mit ihrem Jahreskonzert, das am heutigen Freitag (29. Juni 2018) um 19 Uhr in der Traunwalchener Carl-Orff-Grundschule stattfindet, ein herausragendes Erlebnis. Geboten ist Musik in ihrer ganzen Vielfalt: Auf dem Programm stehen Werke von Sibelius und Mozart, Swing- und Latin-Stücke, Weltmusik und vieles mehr. Musikschüler und Lehrer aller Fachbereiche, von Streichern über Gitarristen und Pianisten bis zu großen gemischten Ensembles, sind zu hören. Aber auch die vielen Bläser mit ihren Trompeten, Querflöten, Saxofonen und Klarinetten geben ihr Können zum Besten. Der Eintritt ist frei. − red