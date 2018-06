Neue Kapelle am alten Galgenfeld

Die neu errichtete Antonius-Kapelle, idyllisch an der Straße von Gaden nach Seeleiten gelegen, wird am heutigen Freitag (29. Juni 2018) um 19 Uhr im Rahmen einer Abendmesse von Pfarrer Andreas Ager eingeweiht. Anton Hinterreiter hat die Kapelle zusammen mit Helfern auf ererbtem Grund errichtet und will damit an den Galgen des Pfleggerichts erinnern, der einst wenige Meter entfernt aufgerichtet war. Der Gottesdienst an der Kapelle wird von einer Bläsergruppe musikalisch umrahmt. Im Anschluss sind die Besucher zu einem gemeinsamen Umtrunk eingeladen. − he/Foto: Hans Eder