Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Traunstein sinkt auf 2,6 Prozent

Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Traunstein ist im Juni um 0,1 Punkte auf 2,6 Prozent gesunken. 7145 Menschen sind aktuell arbeitslos gemeldet, das sind 253 weniger als im Mai und 967 weniger als im Vorjahresmonat. Die Quoten in den einzelnen Landkreisen: Landkreis Traunstein 2,3 Prozent, Landkreis Altötting 2,6 Prozent, Landkreis Berchtesgadener Land 2,9 Prozent, Landkreis Mühldorf 2,8 Prozent.

"Von Mai zu Juni sind über alle Untergruppen Rückgänge zu verzeichnen", kommentiert Jutta Müller, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Traunstein, "die geringsten allerdings bei den Langzeitarbeitslosen und bei den schwerbehinderten Menschen. Wir bieten Arbeitgebern und Bewerbern ein großes Portfolio an Unterstützungsmöglichkeiten; beim Abbau von Vorbehalten können wir genau daran appellieren", schließt Müller.

1982 Neumeldungen wurden im Juni aufgenommen, diesen standen 2239 Abmeldungen gegenüber. Der Stellenbestand im Juni zeigt 3825 Angebote, der Ausbildungsmarkt zeigt noch 1560 offene Ausbildungsstellen – das sind rein rechnerisch 2,0 Stellen je unversorgtem Bewerber. "Es sind noch knapp vier Wochen Schulzeit, ohne Ausbildungsplatz sollte kein junger Mensch in die Ferien gehen", appelliert Müller abschließend. − red

Einen ausführlichen Bericht über die Entwicklung in ihrem Landkreis lesen Sie in der Wochenend-Ausgabe, 30. Juni/1. Juli 2018, in allen oberbayerischen Lokalausgaben der Passauer Neuen Presse (PNP).