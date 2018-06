14-jähriger Autodieb bekommt erneut betrunken Probleme mit Polizei

Die Polizei in Traunreut und Trostberg hatte schon mehrfach mit dem 14-jährigen Trostberger zu tun, jetzt wurde er bei einer Schlägerei mit einem gestohlenen Rad erwischt. −Symbolfoto: hr Die Polizei in Traunreut und Trostberg hatte schon mehrfach mit dem 14-jährigen Trostberger zu tun, jetzt wurde er bei einer Schlägerei mit einem gestohlenen Rad erwischt. −Symbolfoto: hr



Erst vergangenes Wochenende hatte ein 14-jähriger Trostberger ein Auto in St. Georgen gestohlen, war damit in seine Heimatstadt gefahren und hatte 12.000 Euro Schaden verursacht, am Mittwochabend kam er erneut mit dem Gesetz in Konflikt.

Dabei war es laut Polizei in der Nettunoallee in Traunreut (Landkreis Traunstein) zwischen zwei Jugendlichen im Alter von 14 und 16 Jahren zunächst zu einer verbalen Streitigkeit gekommen. Diese entwickelte sich dann zu einer handfesten Schlägerei. Hierdurch trugen beide Schüler leichte Verletzungen davon.

Beim Eintreffen der Polizei wurde festgestellt, dass der 14-jährige Trostberger stark alkoholisiert war und es sich um den selben Täter wie am Wochenende handelte. Dieses Mal war der Bub nach Vermutung der Beamten mit einem gestohlenen E-Bike der Marke "Bulls" unterwegs.

Das Rad wurde von der Polizei sichergestellt. Der Eigentümer wird gebeten, sich mit der Polizei Traunreut unter Tel. 08669/86140 in Verbindung zu setzen. Beide Jugendliche wurden von den Beamten an die Eltern übergeben. − hr