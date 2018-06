Feierliches Gelöbnis des Gebirgsjägerbataillons 232 auf dem Traunsteiner Stadtplatz

63 Rekruten des Gebirgsjägerbataillons 232 aus Bischofswiesen marschierten bei teils strömendem Regen auf den Traunsteiner Stadtplatz, legten dort ihr Gelöbnis ab und trugen sich danach ins Ehrenbuch der Stadt ein. − Fotos: Wittenzellner 63 Rekruten des Gebirgsjägerbataillons 232 aus Bischofswiesen marschierten bei teils strömendem Regen auf den Traunsteiner Stadtplatz, legten dort ihr Gelöbnis ab und trugen sich danach ins Ehrenbuch der Stadt ein. − Fotos: Wittenzellner



Militärische Kommandos schallten am Freitagvormittag über den Traunsteiner Stadtplatz. 63 Rekruten des Gebirgsjägerbataillons 232 aus Bischofswiesen legten dort ihr feierliches Gelöbnis ab und bekundeten ihre Treue zur Bundesrepublik und zum Dienst in der Bundeswehr. Nach einem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche, den einzelne Rekruten mitgestalteten, marschierten die Rekruten des Gebirgsjägerbataillons vom Maxplatz auf den Stadtplatz. Dort warteten geladene Gäste, die Familien und Freunde der Rekruten, und auch so manch interessierter Bürger wohnte der Zeremonie trotz teilweise kräftigen Regens und nass-kalten Wetters bei.

Die Rekruten gelobten in einer kurzen, feierlichen Zeremonie, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Sie wurden damit in die militärische Gemeinschaft aufgenommen und ließen den Schlachtruf der Gebirgsjäger erschallen. Nach der Bayern- und der deutschen Hymne und dem Auszug trafen sich geladene Gäste auf Einladung der Stadt zum Stehempfang im Rathaus und trugen sich ins Ehrenbuch der Stadt ein. − awi

