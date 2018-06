Freie Fahrt auf der Alz: Ab Sonntag beginnt die Schlauchboot-Saison

Vergnügen für Jung und Alt: Ab Sonntag kann man wieder gemütlich auf der Alz schippern – alleine ist man dabei selten unterwegs. Vergnügen für Jung und Alt: Ab Sonntag kann man wieder gemütlich auf der Alz schippern – alleine ist man dabei selten unterwegs.



Angesichts des anhaltend schönen Frühjahrs wurden Bootsfahrer heuer besonders lange auf die Folter gespannt. Doch ab Sonntag, 1. Juli, kann die Schlauchboot-Saison auf der Alz offiziell beginnen. Das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Sicherheitsbefahrung von Vertretern des Landratsamts, des Wasserwirtschaftsamts, der Anliegergemeinden Seeon-Seebruck und Altenmarkt sowie der DLRG.

Bootsfahrer müssen jedoch auf der gesamten Strecke damit rechnen, an größeren Steinen oder Findlingen hängenzubleiben. Das gilt insbesondere für den Abschnitt zwischen Truchtlaching und Altenmarkt. Auch Bäume an den Uferbereichen, Stromschnellen und Kiesbänke erfordern eine vorausschauende Fahrweise. Das Bootfahren auf der Alz erfolgt auf eigenes Risiko. Das Landratsamt hat alle Bootsfahrer gebeten, sich nur mit wildwassergeeigneten Booten und passender Schutzausrüstung auf das Wasser zu begeben. − redEinen ausführlichen Bericht lesen Sie am Wochenende, 30. Juni/1. Juli 2018, im Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und in der Südostbayerischen Rundschau.