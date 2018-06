FSJ beim TSV: Ein Jahr lang den Sportverein bereichert

Matthias Hegele an seinem Arbeitsplatz im TSV-Büro. Bis Ende August ist er hier noch im Einsatz. −F.: lhe Matthias Hegele an seinem Arbeitsplatz im TSV-Büro. Bis Ende August ist er hier noch im Einsatz. −F.: lhe



"Er ist eine echte Bereicherung für unser Team." Das sagt TSV-Chef Hans Schönreiter über Matthias Hegele. Der 19-jährige Pittenharter verbringt sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) seit September beim Trostberger Sportverein. Matthias Hegele ist extrem sportbegeistert, etwa als Ski-Alpin-Rennläufer, eine Sportart, in der sein älterer Bruder Georg zu den größten Talenten im Chiemgau zählt. Auch als aktiver Volleyballer und Fußballer war er schon sehr erfolgreich.

Bei nicht weniger als 21 Abteilungen, die der TSV im Angebot hat – von Badminton über Fußball bis Turnen – musste er als FSJ-ler auch sportliches Neuland betreten. Und tat dies zur vollsten Zufriedenheit der Verantwortlichen, etwa in der Turnabteilung. "Auch wenn er diese Sportart als Kind nie betrieben hat, hat er sich die richtige Technik schnell angeeignet und konnte uns so von Anfang an sehr gut unterstützen", lobt TSV-Turntrainerin Kirsten Sans das Allround-Talent.

Weil sich dessen Zeit beim TSV nun dem Ende zuneigt, ist Hans Schönreiter auf der Suche nach einem Nachfolger (Infos unter www.bsj-traunstein.de). Dieser kann sich, wie das Interview mit Matthias Hegele verrät, auf eine abwechslungsreiche Tätigkeit freuen.

Wie sind Sie auf die Stelle aufmerksam geworden?

Matthias Hegele: Helmut Bayerl, mein Sportlehrer am Hertzhaimer-Gymnasium Trostberg, ist im Vorstand beim TSV und hat im Rahmen des Sport-Additums dafür geworben. Ich war mir noch nicht sicher, was ich nach dem Abi machen wollte. Dass es in Richtung Sport gehen sollte, war mir aber klar. Als ehemaliger HGT-ler hatte ich auch schon eine Verbindung zum Verein. Da habe ich beschlossen, mich zu bewerben.

Warum wollten Sie ein Freiwilliges Soziales Jahr machen?

Hegele: Mittlerweile ist es ja ein richtiger Trend. Viele meiner Mitschüler haben auch eines gemacht. Das FSJ wird heutzutage in vielen Bereichen wie Sport, Soziales, Kultur oder Ökologie angeboten, man hat große Auswahl. Und weil ich nach dem Abi eben noch nicht so den Plan hatte, habe ich mich dafür entschieden.

Was sind Ihre Aufgaben als Freiwilligendienstleistender?

Hegele: Es gibt zwei große Einsatzbereiche – die Mittelschule Trostberg und den Verein. In der Schule unterstütze ich die Lehrer beim Sportunterricht. Dann bin ich bei den BFA-Stunden dabei, das steht für "Bewegung fördert Ausgleich". Da machen die Schüler Sportübungen, bei denen auch Köpfchen gefragt ist. Außerdem begleite ich die Kinder zum Essen in die AlzChem-Kantine. Beim TSV bin ich Helfer und Trainerassistent im Jugendturnen, dienstags betreue ich auch das Kinderturnen. Außerdem beaufsichtige ich zwei mal die Woche das Training der Volleyball-Mädchen. Es geht aber nicht nur um Sport: Ich helfe im TSV-Büro mit und kümmere mich um die Verwaltung des Vereins, nehme also zum Beispiel Anträge ins System auf. Und wenn Vereinsmitglieder oder Abteilungsleiter Fragen haben, helfe ich ihnen weiter.

