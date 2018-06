Tödliches Zugunglück: Hunderte nehmen Abschied von 12-Jährigem

Hunderte Trauernde haben am Freitag Abschied von einem 12-Jährigen genommen, der vor einer Woche bei einem Unfall mit einem Zug in Traunreut ums Leben kam. − Foto: hr Hunderte Trauernde haben am Freitag Abschied von einem 12-Jährigen genommen, der vor einer Woche bei einem Unfall mit einem Zug in Traunreut ums Leben kam. − Foto: hr



Eine Woche nach dem tödlichen Unfall des zwölfjährigen Dorian aus Traunreut am Bahnübergang an der Martin-Niemöller-Straße verabschiedeten sich hunderte Trauernde zusammen mit der Familie am Freitagnachmittag am Waldfriedhof von ihm. Der serbisch-orthodoxe Priester Ilija Romic aus München feierte die Abschiedsmesse in der Kapelle am Friedhof in serbischer Sprache. Anschließend wurde der Bub in einem weißen Sarg beerdigt.

Auch Mitschüler des Buben waren auf den Friedhof gekommen, um Blumen an seinem Grab niederzulegen. Zahlreiche Trauergäste hielten zudem Kerzen in den Händen, die laut Priester Romic auch als Symbol gesehen werden können: Das Licht soll den Weg des Buben in den Himmel erleuchten, und es stehe auch für die Wärme der Liebe, die die Menschen für den Buben empfinden.

Die große Anteilnahme der Traunreuter und die gezeigte Zuneigung für ihren Sohn war für die Familie in den letzten Tagen überwältigend, wie der Vater von Dorian gegenüber der Heimatzeitung versicherte. Mit seinem Einverständnis berichten wir nun auch über den Abschied von diesem jungen Menschen, dessen Leben so tragisch endete. − hr