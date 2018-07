Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwer verletzte sich der 54-jährige Fahrer dieses Motorrads bei einem Unfall auf der St. 2105 bei Taching. − Foto: FDL/BeMi Schwer verletzte sich der 54-jährige Fahrer dieses Motorrads bei einem Unfall auf der St. 2105 bei Taching. − Foto: FDL/BeMi



Schwer verletzt hat sich am Freitag gegen 16.20 Uhr ein Motorradfahrer aus Baden Württemberg. Eine Gruppe von sieben Motorradfahrern aus Baden Württemberg war auf der St2105 von Tengling (Landkreis Traunstein) kommend in Richtung Waging unterwegs. Die Gruppe war verkehrsbedingt aufgeteilt. Als ein 54-jähriger Biker der Gruppe auf das vor ihm fahrende Auto aufschloss und zum Überholen auf die Gegenfahrbahn ausscherte, übersah er den entgegenkommenden Opel Zafira eines 54-jährigen Bad Reichenhallers. Der Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen, und der Biker prallte in die linke Fahrzeugfront des Opels. Der Baden Württemberger stürzte, schlitterte über die Straße und über eine angrenzende Böschung und kam auf dem parallel zur Straße verlaufenden Radweg zum Liegen. Dabei verletzte er sich schwer. Sein Motorrad wurde noch 20 Meter weiter auf dem Radweg geschleudert. Der Fahrer des Opels blieb unverletzt. Den schwer verletzten Motorradfahrer brachte ein Rettungshubschrauber nach notärztlicher Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden von 11000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Taching war mit 20 Einsatzkräften vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern und zu reinigen. − red