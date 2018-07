Antonius-Kapelle bei Gaden eingeweiht

Pfarrer Andreas Ager weihte die neue Antoniuskapelle ein, die Anton Hinterreiter zusammen mit einigen Helfern an dieser idyllischen Waldlichtung am Weg zwischen Gaden und Seeleiten gebaut hat. − Foto: Eder Pfarrer Andreas Ager weihte die neue Antoniuskapelle ein, die Anton Hinterreiter zusammen mit einigen Helfern an dieser idyllischen Waldlichtung am Weg zwischen Gaden und Seeleiten gebaut hat. − Foto: Eder



Es mögen an die 200 Menschen gewesen sein, die am Freitagabend im Waldstück oberhalb von Gaden bei Waging (Landkreis Traunstein) zur Einweihung der neuen Antonius-Kapelle gekommen waren. Sie erlebten eine schöne Feier in idyllischer Natur, bei der Pfarrer Andreas Ager nach einer eindrucksvollen Predigt die von Anton Hinterreiter gebaute Kapelle und ihren Altar segnete. Musikalisch umrahmten die Feier Sepp Löx, Bernhard Waldherr und Martin Stief. − he