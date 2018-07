Diakonisches Werk Traunstein ist EMAS-zertifiziert

Nach jahrelanger Vorarbeit ist die Freude beim Diakonischen Werk groß: Die EMAS-Zertifizierung ist schafft, von links Diakonie-Vorstand Andreas Karau, Thorsten Grantner von der für die Zertifizierung zuständigen Firma OmniCert, Landeskirchenvertreter Bernd Brinkmann sowie Projektleiterin Dagmar Palwitz und zweite Vorsitzende Margarete Winnichner vom Diakonischen Werk. Foto: Eder Nach jahrelanger Vorarbeit ist die Freude beim Diakonischen Werk groß: Die EMAS-Zertifizierung ist schafft, von links Diakonie-Vorstand Andreas Karau, Thorsten Grantner von der für die Zertifizierung zuständigen Firma OmniCert, Landeskirchenvertreter Bernd Brinkmann sowie Projektleiterin Dagmar Palwitz und zweite Vorsitzende Margarete Winnichner vom Diakonischen Werk. Foto: Eder



Das Diakonische Werk Traunstein ist EMAS-zertifiziert. Damit verpflichtet es sich, mit seinen knapp 1000 Mitarbeitern und rund 60 Einrichtungen in den Landkreisen Traunstein, Berchtesgadener Land, Altötting und Mühldorf die Umwelt zu entlasten und umweltrelevante Abläufe so optimal wie möglich zu organisieren. Wichtige Kriterien hierfür sind ein sparsamer Umgang mit Energie, eine Verringerung des Kohlendioxid-Ausstoßes des Fuhrparks, eine Verringerung des Strom- und Papierverbrauchs, der konsequente Einsatz von Recycling-Papier, die Reduzierung von Abfällen und die Optimierung der Mülltrennung.

In der Mitgliederversammlung im Wilhelm-Löhe-Zentrum ist das EMAS-Zertifikat überreicht worden. Neue rechtliche Grundlagen verpflichten Unternehmen in Deutschland ab einer definierten Größe und Umsatzhöhe zur Umsetzung eines Umweltmanagementsystems. Das Diakonische Werk hatte sich für EMAS entschieden – Eco-Management and Audit Scheme, auch bekannt als Öko-Audit. Vorrangiges Ziel ist es, mit dessen Hilfe die Umweltleistung des Diakonischen Werks kontinuierlich zu verbessern.

Bernd Brinkmann von der Landeskirche gratulierte zum Erreichen des "anspruchsvollsten aller Umweltmanagement-Systeme" und überreichte die Plakette mit dem Grünen Gockel – dem Umweltmanagementsystem der Landeskirche. − he

