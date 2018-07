"Dorthin gehen, wo Jesus wohnt": Thomas Belitzer zum Priester geweiht

Mit Kardinal Reinhard Marx, dem Erzbischof von München, sprachen die drei Neupriester nach dem Weiheakt zum ersten Mal die Wandlungsworte, rechts Thomas Belitzer, links Markus Nappert, dahinter Ferdinand Bergrab. - F.: Sebastian Putz Mit Kardinal Reinhard Marx, dem Erzbischof von München, sprachen die drei Neupriester nach dem Weiheakt zum ersten Mal die Wandlungsworte, rechts Thomas Belitzer, links Markus Nappert, dahinter Ferdinand Bergrab. - F.: Sebastian Putz



Thomas Belitzer aus Tacherting ist am Samstag in Freising im Beisein vieler Gläubiger, Diakone und von über 100 Priestern durch Kardinal Reinhard Marx zum Priester geweiht worden. Eine große Delegation seines Heimat-Pfarrverbandes Tacherting, Emertsham, Peterskirchen hatte sich – begleitet von Diakon Tobias Raab – mit einem Bus und mehreren Privatautos auf den Weg gemacht, um bei diesem besonderen Ereignis im Mariendom dabei zu sein.

In seiner Predigt nahm Kardinal Reinhard Marx Bezug auf die Lesung aus dem Buch Jesaja, wo Gott den Propheten fragt, wen er senden soll. Die Antwort lautet: "Hier bin ich Herr, sende mich." Auch die drei Weihekandidaten – neben Thomas Belitzer noch die Diakone Ferdinand Bergrab (27) aus der Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Miesbach und Markus Nappert (26) aus der Pfarrei St. Bartholomäus in Moosach, Landkreis Ebersberg – hätten diese Antwort gegeben. "Sie lassen sich senden, um von den Spuren des Reiches Gottes inmitten der Menschen Zeugnis zu geben", sagte der Erzbischof von München und Freising. Marx rief die Männer dazu auf, auch an die "Peripherie", an die Ränder der Gesellschaft zu gehen. "Die Priester der Zukunft werden die Menschen noch mehr begleiten und noch mehr Männer des Gebets und der Unterscheidung sein." Zum priesterlichen Dienst gehöre es, nicht nur dahin zu gehen, wo man "meint, hier sei das Zentrum der Kirche", sondern vor allem dorthin, "wo Jesus wohnt", also zu "den Armen, den Kranken." Durch Handauflegung des Bischofs und aller anwesenden Priester sowie das Gebet wurde die Weihe vollzogen. Das Anlegen der priesterlichen Gewänder, die Salbung der Hände und das Überreichen von Brot und Wein als ausdeutende Riten vervollständigten den feierlichen Weiheakt.

Danach zog es die Tacherrtinger schnell zurück nach Hause, denn Thomas Belitzer wurde dort am Abend zu einem Weiheempfang im Rahmen des Johannisfeuers der örtlichen Ministranten auf dem Schöffmannhof erwartet. Freudig empfangen wurde der Primiziant von Pfarrer Hermann Schlicker und vielen Gläubigen aus dem Pfarrverband. Einige junge Familien hatten als Überraschung Blumen vorbereitet, die die Kinder auf dem Weg zur Kapelle verstreuten. Die Andacht nutzte Belitzer, um den Menschen aus seiner Heimatgemeinde zu danken. "Hier bin ich groß geworden, Ihr habt für mich gebetet, mich gefördert und begleitet, und es ist für mich sehr bewegend, jetzt hier bei Euch zu sein", sagte der 32-Jährige.

Mehr dazu lesen Sie am 2. Juli im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.